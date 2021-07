Siviglia | Lamela si presenta | “Mi mandano Fazio e Perotti Questo un grande club”

(Di martedì 27 luglio 2021) Ilmette a segno il colpo Erik, argentino classe 1992 proveniente dal Tottenham. Ex Roma,si dimostra carico per la nuova esperienza, ricordando le parole degli ex compagni in giallorosso

I Blues sono alla ricerca di un difensore centrale e il francese è l'obiettivo numero uno, dall'altra parte c'è unche dopo aver incassato 25 milioni nello scambio Gil -col Tottenham ...Oggi, otto anni dopo, quell'era si è chiusa: l'ultimo giocatore acquistato coi soldi di Bale , Erik, ha lasciato Londra per trasferirsi in Spagna, al. Insieme a, nell'estate ...Il Torino già da settimane sta affrontando il (duro) lavoro agli ordini di Ivan Juric, nuovo tecnico a cui è stato affidato il nuovo corso dopo due salvezze di fila conquistate per il rotto della cuff ...Il Siviglia mette a segno il colpo Erik Lamela, argentino classe 1992 proveniente dal Tottenham. Ex Roma, Lamela si dimostra carico per la nuova esperienza, ricordando le parole degli ex compagni in g ...