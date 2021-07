Advertising

Giorno_Brescia : Serieb B, Brescia e Cremonese: continua il lavoro sulle punte - psb_original : Calciomercato Brescia - Torna di moda il nome di Cavion #SerieB - Cucciolina96251 : RT @tabellamercatob: Ufficiali #Calciomercato #SerieB Prestito giovani in #SerieD #Brescia: il difensore '04 Luca Negretti e il centrocamp… - tabellamercatob : Ufficiali #Calciomercato #SerieB Prestito giovani in #SerieD #Brescia: il difensore '04 Luca Negretti e il centroc… - Cucciolina96251 : RT @bresciasport: BRESCIA, JORONEN: INZAGHI LO NOMINA TITOLARE. RIAVVICINAMENTO? Il portiere del #Brescia #Joronen verso la permanenza in… -

Ultime Notizie dalla rete : Serieb Brescia

IL GIORNO

La Cremonese sta seguendo con attenzione Di Carmine del Verona (al quale ha fatto un pensierino pure il). L'esperto giocatore gialloblù (classe '88) sembra avere superato nelle preferenze ...Il secondo, a novembre, con, Benevento e Como al Menti, inframmezzate dalle spedizioni a Crotone, Perugia e Lecce. Si gioca regolarmente sia a Pasquetta che il 25 aprile. La sosta per le ...Per Di Carmine trattativa difficile. In attesa di capire come si evolverà la vicenda Asencio, bloccato ed a quanto pare già sottoposto alle visite mediche ma non ancora ufficial ...Il Cosenza parteciperà al prossimo campionato di Serie B: dopo l'esclusione del Chievo Verona, lavori in casa per i calabresi ...