Scippa la borsa ad una giovane turista in Costiera | i carabinieri inseguono ed arrestano il 20enne

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Scippa la borsa ad una turista: giovane inseguito e arrestato - infoitinterno : Scippa la borsa ad una suora facendola cadere, arrestato 30enne a Reggio - CN24_tv : Reggio Calabria, scippa la borsa ad una suora: arrestato cittadino ivoriano QUI ?? - CDNewsCalabria : Reggio Calabria, scippa la borsa ad una suora: arrestato cittadino ivoriano - lametino : Scippa la borsa ad una suora facendola cadere, arrestato 30enne a Reggio - -

Ultime Notizie dalla rete : Scippa borsa

NapoliToday

Il ragazzo, nell'area di balneazione metese, aveva appena stappato dalle mani di una turista 22enne lacon all'interno denaro ed oggetti personali. Peccato per il 20enne che i Carabinieri erano ...... mentre stava percorrendo a piedi la via Crisafi per recarsi alla chiesa di Gesù e Maria, con un gesto fulmineo le ha strappato lache teneva a tracolla. Nel tentativo vano di trattenere la ...Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Priolo Gargallo hanno arrestato, insieme ai colleghi Carabinieri, un uomo di 50 anni per il furto con strappo ai danni di una donna anziana. Nella g ...META – Aveva sottratto la borsa ad una giovane turista. Tutto, però, sotto gli occhi dei carabinieri che lo hanno così inseguito e arrestato. E’ accaduto a Marina di Meta, in zona costiera. Durante un ...