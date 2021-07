Quando i sedicenni si iscrivono su Instagram avranno il profilo privato di default (Di martedì 27 luglio 2021) Questa la novità annunciata da Instagram oggi. Il copione è sempre lo stesso, tra post sul blog e thread sui profili Twitter ufficiali, e nemmeno la direzione cambia. Sono diversi mesi, infatti, che il social delle foto continua a parlare di una maggiore sicurezza per i minori che navigano sulla piattaforma. Sicurezza che parte – come annunciato nel mese di marzo – dall’impossibilità per le persone adulte di inviare messaggi agli adolescenti che non li seguono. Al netto del fatto che esistono anche le false identità sui social – che è ciò sul quale maggiormente si dovrebbe lavorare per essere incisivi -, questo ultimo provvedimento non è poi così di impatto. Ogni ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 luglio 2021) Questa la novità annunciata daoggi. Il copione è sempre lo stesso, tra post sul blog e thread sui profili Twitter ufficiali, e nemmeno la direzione cambia. Sono diversi mesi, infatti, che il social delle foto continua a parlare di una maggiore sicurezza per i minori che navigano sulla piattaforma. Sicurezza che parte – come annunciato nel mese di marzo – dall’impossibilità per le persone adulte di inviare messaggi agli adolescenti che non li seguono. Al netto del fatto che esistono anche le false identità sui social – che è ciò sul quale maggiormente si dovrebbe lavorare per essere incisivi -, questo ultimo provvedimento non è poi così di impatto. Ogni ...

