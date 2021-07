Quando diventa gialla Roma e il Lazio? La possibile data e le previsioni per le prossime settimane

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 luglio 2021) Se da una parte nella campagna di vaccinazione procede spedita e la percentuale dei posti letto occupati, tra ricoveri e terapie intensive, sembra non preoccupare, dall’altra i contagi sono in salita, con un‘impennata di positivi soprattutto tra i più giovani. Un po’ per l’effetto degli ‘Europei’ e di quelle partite seguite senza alcun rispetto delle norme e un po’ per le vacanze nelle località turistiche prese d’assalto, con alcune località come Ponza e San Felice Circeo che hanno pensato bene di reintrodurre l’obbligo di mascherina all’aperto. Una toppa, forse, messa troppo tardi. Ma l’assessore D’Amato è fiducioso e ottimista convinto che il ...