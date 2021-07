Ponte Stretto | Conftrasporto sostiene progetto Uggé | “Opera strategica”

(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) –si esprime a favore delsullodi Messina ed appoggia le dichiarazioni di oggi del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci sulla necessità di velocizzare il transito delle merci per incentivare nuovi investimenti al Sud. “Mentre continua l’eterno tira-e-molla sull’, crediamo sia prioritario porre finalmente un punto di concretezza e ingranare la marcia per la realizzazione“, afferma il Presidente dell’associazione Paolo Uggè, ribadendo che il tema “dev’essere posto all’ordine del giorno di Camera e Senato, con la relazione svolta dal Comitato tecnico nominato per ...

Conftrasporto si esprime a favore delsullodi Messina ed appoggia le dichiarazioni di oggi del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci sulla necessità di velocizzare il transito delle merci per incentivare nuovi ...Se non abbiamo mezzi a sufficienza per arginare gli incendi estivi, possiamo pensare alsulloe amenità varie? '. Così nella giornata di ieri - sui social - il senatore calabrese, e ...(Teleborsa) – Conftrasporto si esprime a favore del Ponte sullo Stretto di Messina ed appoggia le dichiarazioni di oggi del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci sulla necessità di ...Tgcom24 ha scelto Palermo e la Sicilia per cominciare il suo tour “in movimento tra le imprese”. Intervista al presidente della Regione Nello Musumeci che parla di vaccini, infrastrutture, e chiama i ...