Nuoto, Olimpiadi Tokyo: super Ceccon nei 100 sl, Gregorio Paltrinieri con il brivido in Finale degli 800 sl. Detti out (Di martedì 27 luglio 2021) Quarta giornata di batterie nella piscina dell’Aquatics Centre di Tokyo (Giappone), sede del Nuoto in questa edizione 2021 delle Olimpiadi. Nella vasca giapponese, come al solito, le emozioni non sono mancate e andiamo a raccontarvi quanto accaduto. Nelle heat dei 100 stile libero maschili è grandissima Italia: Thomas Ceccon si è issato in vetta all’ordine dei tempi con un fantastico 47?71 a precedere il fuoriclasse americano Caeleb Dressel (47?73) e Alessandro Miressi (47?83) nell’ultima batteria. Nonostante le fatiche dei 100 dorso (4° posto nella Finale con record italiano di 52?30), il veneto ha ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Quarta giornata di batterie nella piscina dell’Aquatics Centre di(Giappone), sede delin questa edizione 2021 delle. Nella vasca giapponese, come al solito, le emozioni non sono mancate e andiamo a raccontarvi quanto accaduto. Nelle heat dei 100 stile libero maschili è grandissima Italia: Thomassi è issato in vetta all’ordine dei tempi con un fantastico 47?71 a precedere il fuoriclasse americano Caeleb Dressel (47?73) e Alessandro Miressi (47?83) nell’ultima batteria. Nonostante le fatiche dei 100 dorso (4° posto nellacon record italiano di 52?30), il veneto ha ...

Advertising

repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - FINOfficial_ : Alle 5.15 italiane quattro frecce tricolori solcano il cielo di #Tokyo per un ?????????????? misto di storia e leggenda!… - LiaCapizzi : Del perchè l'ARGENTO nella 4x100 sl è una impresa. E del perchè -da oggi- bisogna essere riconoscenti ad Alessandr… - flamminiog : RT @FINOfficial_: Olimpiadi. Ceccon e Miressi super nei 100 sl, Greg e 4x200 in finale - FINOfficial_ : Olimpiadi. Ceccon e Miressi super nei 100 sl, Greg e 4x200 in finale -