Napoli, dove vedere le amichevoli con Bayern Monaco e Wisla Cracovia (Di martedì 27 luglio 2021) Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis ha concluso il ritiro in quel di Dimaro, in Trentino, disputando sul campo di Carciato l’ultima amichevole contro la Pro Vercelli (di Lega Pro), vinta per 1-0 grazie ad una rete (di testa) di Victor Osimhen. Adesso gli azzurri allenati da mister Luciano Spalletti si dovranno preparare per altre due amichevoli di lusso : infatti, gli azzurri dovranno affrontare il Bayern Monaco sabato 31 luglio alle ore 16.30 all’Allianz Arena, ed i polacchi del Wisla Cracovia, mercoledì 4 agosto alle ore 18.00, all’Henryk Reyman Stadium. Entrambe le partite ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Ildel presidente Aurelio De Laurentiis ha concluso il ritiro in quel di Dimaro, in Trentino, disputando sul campo di Carciato l’ultima amichevole contro la Pro Vercelli (di Lega Pro), vinta per 1-0 grazie ad una rete (di testa) di Victor Osimhen. Adesso gli azzurri allenati da mister Luciano Spalletti si dovranno preparare per altre duedi lusso : infatti, gli azzurri dovranno affrontare ilsabato 31 luglio alle ore 16.30 all’Allianz Arena, ed i polacchi del, mercoledì 4 agosto alle ore 18.00, all’Henryk Reyman Stadium. Entrambe le partite ...

Advertising

sscnapoli : ?? Domani alle 17:30 #NapoliProVercelli. Ecco dove seguirla in diretta?? ?? #ForzaNapoliSempre - angianna78 : @ofoicracoid @Enzolott @el__cantero @80AirasoR80 @annatrieste Ah sì? Chi? Dove? I tifosi del Napoli sono proprio ta… - Bartolomeo1977 : @GaeManfredi @DadoneFabiana @val_ciarambino @SportielloGilda Finalmente, nell area nord di Napoli dove occorre lavorare molto - Felix68852709 : RT @laGigogin: Qualcuno ha chiesto ai vivaisti cosa ci fanno in una coalizione dove ci sta pure il M5s? ?? #Napoli #ItaliaViva - AngGio : RT @catlatorre: Questa immagine viene da Napoli, dove nel 1973 si invocava il vaccino per tutti e tutte contro l'epidemia di colera. Cos'è… -