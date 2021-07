Nagelsmann prepara l' amichevole | le ultime sui nazionali del Bayern

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 27 luglio 2021) Il Napoli scenderà nuovamente in campo sabato 31 luglio per sfidare ilMonaco, in un'di lusso all'Allianz Arena. La partita sarà un buon banco di prova per gli azzurri, che dovranno vedersela con una delle squadre più forti d'Europa. Calcio d'estate significa anche ritmi bassi e tanti assenti: ma una buona prestazione può dare forza ai tifosi ed ai calciatori. A tal proposito Julian, neo allenatore dei bavaresi, ha detto la sua proprio riguardo la prossima. IlMonaco, così come il Napoli, ha tanti assenti a causa degli impegni delle ...