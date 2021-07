Moby e Tirrenia | il miglior modo di viaggiare anche per i nostri amici a quattro zampe

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 27 luglio 2021) Un kit exclusion in omaggio in tutte le cabine riservate a cani e gatti Milano, 27 luglio 2021 – Conla vacanza inizia dal viaggio,per i, che potranno godere, esattamente come capita ai loro proprietari in viaggio, deii servizi di bordo sui mari italiani. Dalle cabine dedicate, in cui i passeggeri possonoinsieme ai loro, al rinnovo di una collaborazione con uno dei marchi più esclusivi ...