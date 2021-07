Meteo: in arrivo l'ondata di caldo più forte del 2021 (Di martedì 27 luglio 2021) Mercoledì 28 luglio il nostro Paese sarà caratterizzato da una forte ondata di caldo, di nuovo in intensificazione. Il mese di luglio si chiuderà con un caldo bollente a causa dell’anticiclone africano che si espanderà su tutto il Paese, alimentato da bollenti aliti provenienti direttamente dai deserti sahariani. Fino a mercoledì la nostra penisola sarà ancora spaccata in due: forti temporali al Nord, dominio anticiclonico al Sud. Martedì 27 l’instabilità temporalesca interesserà i comparti alpini, quelli prealpini e le pianure, specialmente quelle piemontesi, lombarde, quelle più settentrionali emiliane, fino a gran ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Mercoledì 28 luglio il nostro Paese sarà caratterizzato da unadi, di nuovo in intensificazione. Il mese di luglio si chiuderà con unbollente a causa dell’anticiclone africano che si espanderà su tutto il Paese, alimentato da bollenti aliti provenienti direttamente dai deserti sahariani. Fino a mercoledì la nostra penisola sarà ancora spaccata in due: forti temporali al Nord, dominio anticiclonico al Sud. Martedì 27 l’instabilità temporalesca interesserà i comparti alpini, quelli prealpini e le pianure, specialmente quelle piemontesi, lombarde, quelle più settentrionali emiliane, fino a gran ...

