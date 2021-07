Mascherina obbligatoria in Campania, De Luca annuncia l’ordinanza (Di martedì 27 luglio 2021) Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato che potrebbe presto tornare a firmare delle ordinanze che rendano la Mascherina obbligatoria all’aperto. Durante un’intervento all’inaugurazione di un nuovo asilo nido aziendale, dell’università Federico II, il governatore, ha espresso i suoi dubbi sulle restrizioni abbassate dal governo centrale. La Mascherina resta obbligatoria? Vincenzo De Luca, durante un’intervista all’inaugurazione del nuovo asilo nido aziendale dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Il presidente della regione, Vincenzo De, hato che potrebbe presto tornare a firmare delle ordinanze che rendano laall’aperto. Durante un’intervento all’inaugurazione di un nuovo asilo nido aziendale, dell’università Federico II, il governatore, ha espresso i suoi dubbi sulle restrizioni abbassate dal governo centrale. Laresta? Vincenzo De, durante un’intervista all’inaugurazione del nuovo asilo nido aziendale dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II di ...

Advertising

MarcoMeacci8 : Quindi sei obbligatoria mettere la mascherina poi il regime ti bastona perché non può riconoscerti e non preghi A… - givagivaz : La mascherina obbligatoria in treno fa sì, tra le altre cose, che puoi tranquillamente addormentarti con la bocca a… - albiuno : RT @DanielIsabella3: @PraesesMundi Resta tutto ciò che riguarda il Distanziamento Sociale, una nuova forma di organizzazione delle società… - GianfrancoDIB : VIGGIANELLO:10 CASI DA COVID 19, DA MARTEDI’ MASCHERINA ALL’APERTO OBBLIGATORIA. - zazoomblog : I luoghi di vacanza dove è obbligatoria la mascherina e a rischio contagio - #luoghi #vacanza #obbligatoria -