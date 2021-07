Judo, Olimpiadi Tokyo: Maria Centracchio è in semifinale! Prossimo ostacolo la campionessa in carica Tina Trstenjak (Di martedì 27 luglio 2021) Maria Centracchio si fa trovare pronta nel giorno più importante della carriera e sfrutta nel migliore dei modi l’occasione di un tabellone favorevole, sconfiggendo anche la polacca Agata Ozdoba-Blach e raggiungendo la semifinale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 nella categoria fino a 63 kg di Judo. La 26enne molisana, dopo aver battuto in precedenza (sempre per ippon) la malgascia Damiella Nomenjanahary e la giovane ungherese Szofi Ozbas, ha disputato un combattimento estremamente intelligente e solido, gestendo al meglio la situazione degli shido e aggiudicandosi la contesa per hansoku make (triplo shido) dopo 1’38” di ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)si fa trovare pronta nel giorno più importante della carriera e sfrutta nel migliore dei modi l’occasione di un tabellone favorevole, sconfiggendo anche la polacca Agata Ozdoba-Blach e raggiungendo la semifinale ai Giochi Olimpici di2021 nella categoria fino a 63 kg di. La 26enne molisana, dopo aver battuto in precedenza (sempre per ippon) la malgascia Damiella Nomenjanahary e la giovane ungherese Szofi Ozbas, ha disputato un combattimento estremamente intelligente e solido, gestendo al meglio la situazione degli shido e aggiudicandosi la contesa per hansoku make (triplo shido) dopo 1’38” di ...

