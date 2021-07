Istat: Blangiardo, ancora - 735mila occupati da pre - Covid (Di martedì 27 luglio 2021) La pandemia "ha colpito duramente il mercato del lavoro. L'occupazione è diminuita drasticamente nel 2020" con "contraccolpi che si sono estesi fino a gennaio 2021; da febbraio l'occupazione è tornata ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) La pandemia "ha colpito duramente il mercato del lavoro. L'occupazione è diminuita drasticamente nel 2020" con "contraccolpi che si sono estesi fino a gennaio 2021; da febbraio l'occupazione è tornata ...

Istat: Blangiardo, ancora -735mila occupati da pre-Covid: Lavoro da remoto passato dal 5% del 2019 al 14% nel 2020