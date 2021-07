Investimenti spericolati con fondi vaticani. Al via primo processo contro un cardinale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Investimenti spericolati

Calciomercato.com

Giovanni Angelo Becciu, deve rispondere alle accuse di truffa, peculato e abuso d'ufficio. Con lui a giudizio altre nove persone - finanzieri, banchieri e broker - e quattro società, con l'accusa di ...Questa forza ha aperto a Zhang le porte del credito lanciandolo in, soprattutto nell'immobiliare. Una crescita per acquisizioni in tutti i settori (calcio, televisioni, ...Martedì si apre il processo. Davanti al tribunale del Papa per la prima volta anche un cardinale, Giovanni Angelo Becciu. I soldi dei fedeli, gli investimenti, i segreti sulla gestione delle finanze.Il Next Generation Eu e quindi il Pnnr cruciali per affrontare la crisi e costruire un futuro migliore per l’Italia e per l’Europa ...