In Italia quasi la metà dei ricercatori è donna, ma quasi nessuna è al vertice (Di martedì 27 luglio 2021) . A svelarlo è il report "Gender in research" di Elsevier, uno dei più importanti editori scientifici del mondo. Secondo i dati del rapporto, nel nostro Paese quasi 5 ricercatori scientifici su 10 sono donne. Con una percentuale di presenza femminile del 44%, l'Italia procede verso la parità di genere nel campo della ricerca, con una presenza femminile sopra la media Ue, ferma al 39%, e ben oltre la Danimarca (35%). Performance da podio quella dell'Italia, seconda solo al Portogallo e alla Spagna che toccano il 48%. L'Italia, inoltre, è avanti rispetto al resto d'Europa anche in termini ...

