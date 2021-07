Gravina: “Tre livelli di professionismo non sono più sostenibili, fonderemo la Serie B con la C” (Di martedì 27 luglio 2021) Tra le proposte del numero 1 della FIGC, Gabriele Gravina, per i campionati a partire dalla stagione 2024/25, anche quella di ridurre il numero di Leghe, in quanto, come da lui detto, mantenere tre livelli di professionismo non è più sostenibile a causa della crisi economica e delle difficoltà gestionali. Il progetto, che vede il suo sviluppo spalmato su più annualità, vede a partire dalla prossima stagione sportiva, la creazione di una C Elite e di una D Elite volte a contrastare una delle più grandi problematiche economiche del sistema calcio, ovvero il salto di categoria. Queste le parole di Gravina a tal riguardo: “Tre ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Tra le proposte del numero 1 della FIGC, Gabriele, per i campionati a partire dalla stagione 2024/25, anche quella di ridurre il numero di Leghe, in quanto, come da lui detto, mantenere tredinon è più sostenibile a causa della crisi economica e delle difficoltà gestionali. Il progetto, che vede il suo sviluppo spalmato su più annualità, vede a partire dalla prossima stagione sportiva, la creazione di una C Elite e di una D Elite volte a contrastare una delle più grandi problematiche economiche del sistema calcio, ovvero il salto di categoria. Queste le parole dia tal riguardo: “Tre ...

