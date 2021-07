Geloni: “Su Draghi non avrei detto cose come Travaglio ma lui libero di farlo” (Di martedì 27 luglio 2021) ”Draghi un figlio di papà che non capisce nulla di giustizia, sociale e sanità? Non la penso in questi termini e non la direi così. Ritengo però che i presidenti del Consiglio non sono come dei fidanzati. Ne puoi sostenere uno e avere un po’ di nostalgia per un altro, soprattutto per una diversa formula politica in cui ti trovi più a tuo agio. Per capirci, io non ci sto tanto volentieri al governo con Salvini anche se comprendo che in questo momento bisogna starci”. La giornalista Chiara Geloni ha intervistato alla Festa di Articolo Uno Marco Travaglio, che con le sue dichiarazioni su Mario Draghi ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) ”un figlio di papà che non capisce nulla di giustizia, sociale e sanità? Non la penso in questi termini e non la direi così. Ritengo però che i presidenti del Consiglio non sonodei fidanzati. Ne puoi sostenere uno e avere un po’ di nostalgia per un altro, soprattutto per una diversa formula politica in cui ti trovi più a tuo agio. Per capirci, io non ci sto tanto volentieri al governo con Salvini anche se comprendo che in questo momento bisogna starci”. La giornalista Chiaraha intervistato alla Festa di Articolo Uno Marco, che con le sue dichiarazioni su Marioha ...

Advertising

marcotravaglio : Ecco il video completo del mio intervento a Bologna in risposta alla domanda di Chiara Geloni sulla estrazione soci… - royfraroy : RT @marcotravaglio: Ecco il video completo del mio intervento a Bologna in risposta alla domanda di Chiara Geloni sulla estrazione sociale… - CastellinoLuigi : RT @marcotravaglio: Ecco il video completo del mio intervento a Bologna in risposta alla domanda di Chiara Geloni sulla estrazione sociale… - giorgioguidi2 : RT @marcotravaglio: Ecco il video completo del mio intervento a Bologna in risposta alla domanda di Chiara Geloni sulla estrazione sociale… - barbagallo001 : RT @marcotravaglio: Ecco il video completo del mio intervento a Bologna in risposta alla domanda di Chiara Geloni sulla estrazione sociale… -