Fidelis Andria in serie C, oggi ufficiale Calcio, consiglio federale: Cosenza in B al posto del Chievo. Consiglio federale nella sede di via Allegri (foto: fonte tweet Figc). Si elaborano gli organici dei campionati dopo le esclusioni di Chievo dalla serie B e Carpi, Novara e Sambenedettese in serie C. Alcune promozioni di ufficio, dunque. Il Cosenza viene ripescato in B mentre fra chi passa dalla D alla C vi sono la lucana Az Picerno e la pugliese Fidelis Andria.

