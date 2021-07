Disastro a Leverkusen, esplode un impianto chimico causando morti e disperi. Preoccupa la nube nera con le autorità che chiedono di restare in casa (Di martedì 27 luglio 2021) Tragedia a Leverkusen dove c’è stata una violenta esplosione nel parco chimico di Buerrig, quartiere della cittadina del Nordreno-Vestfalia. Al momento, secondo quanto comunicato dai servizi di pronto intervento tedeschi, si registrano un morto, quattro dispersi e sedici persone di cui quattro ferite in modo grave. Stando a quanto trapela la vittima è uno dei cinque dipendenti di Currenta, l’operatore dell’impianto, di cui si sono perse le tracce a seguito dell’esplosione. A dare notizie sull’incidente è la stessa azienda che ha fatto sapere che l’esplosione è avvenuta intorno alle 9:40, a seguito di un incendio divampato, per cause ancora ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 luglio 2021) Tragedia adove c’è stata una violenta esplosione nel parcodi Buerrig, quartiere della cittadina del Nordreno-Vestfalia. Al momento, secondo quanto comunicato dai servizi di pronto intervento tedeschi, si registrano un morto, quattro dispersi e sedici persone di cui quattro ferite in modo grave. Stando a quanto trapela la vittima è uno dei cinque dipendenti di Currenta, l’operatore dell’, di cui si sono perse le tracce a seguito dell’esplosione. A dare notizie sull’incidente è la stessa azienda che ha fatto sapere che l’esplosione è avvenuta intorno alle 9:40, a seguito di un incendio divampato, per cause ancora ...

