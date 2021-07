Diritti tv | Tim replica all’Antitrust | il verdetto sull’accordo con Dazn atteso per giovedì

Advertising

napolista : Su Il Giornale. Tra i correttivi proposti la separazione delle offerte calcio e connettività e l’accesso a TimVisio… - DonDie_Sospeso : @VHolywat @TIM_Official Nascondete anche quest'altro mio tweet... VIGLIACCHI!????? - infoitscienza : Agcom sui diritti tv della Serie A: 'Ottimisti, vigiliamo sull'accordo Tim-Dazn' - SilvestriP : L’indagine dell’Antitrust. I rischi dell’accordo Tim-Dazn per i diritti televisivi della Serie A #ASRoma #Juventus… - finanzaitaliana : I rischi dell'accordo Tim-Dazn: dai primi controlli è emersa la necessità di adottare misure cautelari affinché la… -

Dovrebbe arrivare giovedì prossimo il verdetto Antitrust sull'accordo- Dazn suidel calcio. La società guidata dall'ad Luigi Gubitosi ha presentato la sua relazione sui rilievi Antitrust, dato che l'accordo con Dazn prevede che solopossa avere la app ......dei giochi è la piattaforma di streaming video Discovery+ che ha acquisito in esclusiva i... ma non su Sky), ma pure aVision e Amazon prime video, che hanno stretto particolari accordi con ...Tra i correttivi la separazione delle offerte e l'accesso a TimVision ai concorrenti. Ma c'è il nodo pubblicità ...Olimpiadi in tv, Tokyo 2020: come seguire le gare e gli azzurri in diretta streaming video. Gli orari degli appuntamenti di oggi 27 luglio 2021.