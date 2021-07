Diego Costa, il Cagliari tenta il grande colpo di calciomercato? (Di martedì 27 luglio 2021) Un colpo di calciomercato che diventerebbe (quasi) leggendario in quel di Cagliari. Leonardo Semplici, tecnico approdato lo scorso anno a campionato in corso per centrare una salvezza messa a rischio dalla gestione di Eusebio Di Francesco, potrebbe contare su un acquisto straordinario. Un arrivo alla Diego Godin, non soltanto per la caratura del giocatore. Gli ultimi sussurri che giungono dal terreno fertile delle trattative di mercato vorrebbero gli isolani interessati pesantemente a Diego Costa, attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo ex Atletico Madrid e Chelsea. Attualmente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Undiche diventerebbe (quasi) leggendario in quel di. Leonardo Semplici, tecnico approdato lo scorso anno a campionato in corso per centrare una salvezza messa a rischio dalla gestione di Eusebio Di Francesco, potrebbe contare su un acquisto straordinario. Un arrivo allaGodin, non soltanto per la caratura del giocatore. Gli ultimi sussurri che giungono dal terreno fertile delle trattative di mercato vorrebbero gli isolani interessati pesantemente a, attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo ex Atletico Madrid e Chelsea. Attualmente ...

