Così la disinformazione è diventata prêt-à-porter, globale e inafferrabile (Di martedì 27 luglio 2021) A giugno Formiche.net aveva raccontato lo strano caso degli influencer francesi a cui veniva proposto di denigrare il vaccino Pfizer dietro compenso. Un’operazione che portava il marchio delle strategie di disinformazione care al Cremlino (gli argomenti erano identici a quelli utilizzati nella campagna di promozione del vaccino russo Sputnik V). L’offerta proveniva da una compagnia farlocca, Fazze, che è sparita dalla rete non appena gli interessati hanno pubblicato gli screenshot delle mail. Intanto gli argomenti in questione comparivano altrove, in bocca a influencer brasiliani e indiani. Da allora, diverse ricerche hanno confermato che non si tratta di un caso isolato. ... Leggi su formiche (Di martedì 27 luglio 2021) A giugno Formiche.net aveva raccontato lo strano caso degli influencer francesi a cui veniva proposto di denigrare il vaccino Pfizer dietro compenso. Un’operazione che portava il marchio delle strategie dicare al Cremlino (gli argomenti erano identici a quelli utilizzati nella campagna di promozione del vaccino russo Sputnik V). L’offerta proveniva da una compagnia farlocca, Fazze, che è sparita dalla rete non appena gli interessati hanno pubblicato gli screenshot delle mail. Intanto gli argomenti in questione comparivano altrove, in bocca a influencer brasiliani e indiani. Da allora, diverse ricerche hanno confermato che non si tratta di un caso isolato. ...

Advertising

arwen0506 : RT @JolandaBivona: @borghi_claudio Così fanno,da sempre. Quando c'è questione 'scottante' per loro, causa 'disinformazione' dei contrari al… - avveIenata : ieri sera si sono toccati argomenti senza senso parlare della sfera sessuale delle persone con così tanta superfic… - aspettaaspetta : RT @JolandaBivona: @borghi_claudio Così fanno,da sempre. Quando c'è questione 'scottante' per loro, causa 'disinformazione' dei contrari al… - argomauta1 : RT @JolandaBivona: @borghi_claudio Così fanno,da sempre. Quando c'è questione 'scottante' per loro, causa 'disinformazione' dei contrari al… - JolandaBivona : @borghi_claudio Così fanno,da sempre. Quando c'è questione 'scottante' per loro, causa 'disinformazione' dei contra… -

Ultime Notizie dalla rete : Così disinformazione Green pass, misura necessaria Si sostiene che abbiamo pedissequamente seguito l'esempio francese quando non è proprio così, visto ... Rimane oscuro, perché la destra dia credito a un tale Joseph Mercola, re della disinformazione ...

Non avrai altro social all'infuori di me L'apripista è stata la chiesa evangelica di Hillsong A dare inizio a un progetto così insolito è ... Da anni infatti il social è accusato di diffondere disinformazione e fake news . Poi c'è il problema ...

Covid, il fallimento della comunicazione è stato uno dei nostri più tragici errori Il Fatto Quotidiano Si sostiene che abbiamo pedissequamente seguito l'esempio francese quando non è proprio, visto ... Rimane oscuro, perché la destra dia credito a un tale Joseph Mercola, re della...L'apripista è stata la chiesa evangelica di Hillsong A dare inizio a un progettoinsolito è ... Da anni infatti il social è accusato di diffonderee fake news . Poi c'è il problema ...