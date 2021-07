Ascolti tv lunedì 26 luglio: Brooklyn, Temptation island, Andrea Bocelli (Di martedì 27 luglio 2021) Ascolti tv lunedì 26 luglio: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 26 luglio 2021? Su Rai 1 è andato in onda il film Brooklyn. Su Canale 5 Temptation island. Su Rai 2 le Olimpiadi di Tokyo 2020. Su Italia 1 le repliche di Freedom. Su Rai 3 il concerto con Andrea Bocelli dal Circo Massimo. Su Rete 4 il nuovo talk Controcorrente. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv lunedì 26 ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 27 luglio 2021)tv26: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,262021? Su Rai 1 è andato in onda il film. Su Canale 5. Su Rai 2 le Olimpiadi di Tokyo 2020. Su Italia 1 le repliche di Freedom. Su Rai 3 il concerto condal Circo Massimo. Su Rete 4 il nuovo talk Controcorrente. Ma chi ha totalizzato i maggioritv26 ...

Advertising

cristia_urbano : RT @fabiofabbretti: Partenza buona per #MorningNews al 12.8% di share (vs #UnomattinaEstate 14.6%) e al 10.7% nella seconda parte di circa… - SerieTvserie : Ascolti tv lunedì 26 luglio 2021 - tvblogit : Ascolti tv lunedì 26 luglio 2021 - GiusCandela : RT @fabiofabbretti: Partenza buona per #MorningNews al 12.8% di share (vs #UnomattinaEstate 14.6%) e al 10.7% nella seconda parte di circa… - fabiofabbretti : Partenza buona per #MorningNews al 12.8% di share (vs #UnomattinaEstate 14.6%) e al 10.7% nella seconda parte di ci… -