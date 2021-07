Volley, Ivan Zaytsev: “Gli allenatori? Dicano quello che vogliono, anche quelli da divano. I conti alla fine” (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Italia è stata sconfitta dalla Polonia per 3-0 nella fase a girone delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di Volley maschile si è arresa al cospetto dei Campioni del Mondo, incapace di tenere testa a Wilfredo Leon e Bartosz Kurek. I due fuoriclasse dei biancorossi hanno giganteggiato, mentre gli azzurri hanno faticato a esprimersi al meglio. Indubbiamente il sestetto del CT Chicco Blengini ha accusato l’assenza del palleggiatore titolare Simone Giannelli, a riposo precauzionale a causa di un fastidio muscolare accusato due giorni fa durante l’esordio vincente contro il Canada. L’Italia è stata battuta dal punto di vista tecnico: servizio poco ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Italia è stata sconfitta dPolonia per 3-0 nella fase a girone delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale dimaschile si è arresa al cospetto dei Campioni del Mondo, incapace di tenere testa a Wilfredo Leon e Bartosz Kurek. I due fuoriclasse dei biancorossi hanno giganteggiato, mentre gli azzurri hanno faticato a esprimersi al meglio. Indubbiamente il sestetto del CT Chicco Blengini ha accusato l’assenza del palleggiatore titolare Simone Giannelli, a riposo precauzionale a causa di un fastidio muscolare accusato due giorni fa durante l’esordio vincente contro il Canada. L’Italia è stata battuta dal punto di vista tecnico: servizio poco ...

thanna_user : Sto recuperano i tweet di stanotte, ed è esilarante vedere la differenza di trattamento per Ivan. Il resto del twi… - Mora20La : Tl dove si parla di volley, commenti di persone che lo seguono sempre e ne capiscono davvero e non si basano solo s… - Bertolca10 : Grande prova degli azzurri, a due velocità, nel volley. Dopo essere andati sotto con il Canada, passano in rimonta… - infoitsport : Volley, Ivan Zaytsev stecca l'esordio alle Olimpiadi. Zar in crisi, l'Italia soffre. Poi la sostituzione e la rimon… - valeria_frezza : Forza Ivan! ?? -