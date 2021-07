Vaccini ai prof, Figliuolo tira le orecchie a 8 regioni. Piemonte e Umbria non ci stanno (Di lunedì 26 luglio 2021) “Abbiamo nove regioni che viaggiano dal 77 al 50% di personale scolastico non vaccinato, e questo non va bene. Quindi è importante che soprattutto in quelle regioni si convinca il personale docente e non docente a fare questo atto di generosità, perché solo così riparte il paese. E’ importante sapere quante sono le mancate adesioni a livello numerico, sempre nel rispetto della privacy, e quante di queste potrebbero dipendere dalla problematica sanitaria di persone che non possono vaccinarsi. Questa mappatura è importante per capire come procedere e che cosa fare”. Così il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) “Abbiamo noveche viaggiano dal 77 al 50% di personale scolastico non vaccinato, e questo non va bene. Quindi è importante che soprattutto in quellesi convinca il personale docente e non docente a fare questo atto di generosità, perché solo così riparte il paese. E’ importante sapere quante sono le mancate adesioni a livello numerico, sempre nel rispetto della privacy, e quante di queste potrebbero dipendere dalla problematica sanitaria di persone che non possono vaccinarsi. Questa mappatura è importante per capire come procedere e che cosa fare”. Così il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo...

ascochita : RT @HuffPostItalia: Vaccini ai prof, Figliuolo tira le orecchie a 8 regioni. Piemonte e Umbria non ci stanno - marinella1078 : Ascolta il Podcast IppocraTech. In questo episodio il Prof. M. Falcone, Università di Pisa, parla dell'efficacia de… - marisavillani : RT @Franz38748778: @Corriere Prof. Tremonti 'Se lasci aperti i confini non sei affatto sicuro'. Tremonti e quella bacchettata al governo D… - HuffPostItalia : Vaccini ai prof, Figliuolo tira le orecchie a 8 regioni. Piemonte e Umbria non ci stanno - AdrianoTolomio : PROF MELUZZI SVELA IN DIRETTA I 2 SCENARI SU VACCINI E VARIANTI ? 'DIO N... -