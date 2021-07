Una violenza occultata che mina i diritti delle donne (Di lunedì 26 luglio 2021) "La pratica dell’utero in affitto (Gpa) viene sempre presentata come un ‘mezzo’ attraverso cui alcune persone possono diventare genitori, ed esserne felici”, scrive Ana-Luana Stoicea-Deram sulla Revue des Deux Mondes. “Le immagini e le dichiarazioni di questa felicità giustificherebbero questo mezzo, avente come ragion d’essere la soddisfazione di quelli e di quelle che vogliono servirsene. Al contrario di questi discorsi promozionali, l’analisi femminista universalista della Gpa è incentrata sulla donna che diventa madre, e affronta questa pratica come ‘un’esperienza globale di vita’, specificatamente ‘femminile’. Considerata nella globalità del vissuto e delle relazioni ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 luglio 2021) "La pratica dell’utero in affitto (Gpa) viene sempre presentata come un ‘mezzo’ attraverso cui alcune persone possono diventare genitori, ed esserne felici”, scrive Ana-Luana Stoicea-Deram sulla Revue des Deux Mondes. “Le immagini e le dichiarazioni di questa felicità giustificherebbero questo mezzo, avente come ragion d’essere la soddisfazione di quelli e di quelle che vogliono servirsene. Al contrario di questi discorsi promozionali, l’analisi femminista universalista della Gpa è incentrata sulla donna che diventa madre, e affronta questa pratica come ‘un’esperienza globale di vita’, specificatamente ‘femminile’. Considerata nella globalità del vissuto erelazioni ...

