Un asilo nido aziendale nel Policlinico Federico II (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Garantire alle tante famiglie di professionisti che lavorano presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli un supporto concreto e sostenere le giovani mamme, spesso chiamate a dividersi tra famiglia e lavoro. Sono alcune delle ragioni che hanno portato alla nascita de “Il Castello di Federico”, asilo nido aziendale del Policlinico Federico II (realizzato al piano terra dell’edificio 12) e progettato con ambienti e arredi a misura di bambino, colori tenui e gioiosi, giochi sensoriali, comodi lettini per il riposo e un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Garantire alle tante famiglie di professionisti che lavorano presso l’Azienda Ospedaliera UniversitariaII di Napoli un supporto concreto e sostenere le giovani mamme, spesso chiamate a dividersi tra famiglia e lavoro. Sono alcune delle ragioni che hanno portato alla nascita de “Il Castello di”,delII (realizzato al piano terra dell’edificio 12) e progettato con ambienti e arredi a misura di bambino, colori tenui e gioiosi, giochi sensoriali, comodi lettini per il riposo e un ...

Advertising

anteprima24 : ** Un asilo nido aziendale nel Policlinico Federico II ** - Maignanismo : @Xenefosterrrr Va bene Xene, io non ho nessun problema con nessuno. Sono esplicito e dico cosa penso, come faccio i… - occhio_notizie : Il #bonus #asilo nido spetta anche a stranieri senza permesso di soggiorno di lunga durata. Lo decidono i giudici d… - MatteoBenetti75 : @Adnkronos Come i bambini dell'asilo nido. E noi dovremmo fidarci di sta gentaglia che fa le cose poi se ne pente?… - POLITICOit : @grancetto @Asiablog_it I soliti errori da asilo nido. Un tizio si fa esplodere in paizza... E allora le foibe? 100… -