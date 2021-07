Ucciso con una coltellata a Roma, arrestato connazionale (Di lunedì 26 luglio 2021) E' stato arrestato il presunto responsabile dell'accoltellamento di un giovane cittadino albanese, soccorso nei giorni scorsi a piazza del Gazometro a Roma e morto qualche ora dopo in ospedale. Si ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 26 luglio 2021) E' statoil presunto responsabile dell'accoltellamento di un giovane cittadino albanese, soccorso nei giorni scorsi a piazza del Gazometro ae morto qualche ora dopo in ospedale. Si ...

Advertising

poliziadistato : #21luglio 1979, Boris Giuliano ucciso dalla mafia con sette colpi di pistola alle spalle. Il capo #SquadraMobile Pa… - rulajebreal : 10 anni dall’attentato terrorista in cui il neonazista #Breivik ha ucciso 77 persone. Il suo manifesto di odio, con… - SkyTG24 : Massimo Adriatici, avvocato e assessore alla Sicurezza del Comune di #Voghera, è stato arrestato con l'accusa di av… - ykky01 : @eddiepuricelli @lauraboldrini @ilfoglio_it @pdnetwork be il marocchino ucciso pregiudicato e con ben 2 fogli di es… - Agenzia_Dire : In #Sardegna, ad #Oristano, gli incendi hanno ucciso animali e distrutto boschi: una calamità con danni incalcolabi… -