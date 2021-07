Twitter potrebbe aggiungere presto gli effetti vocali agli Spaces

Leggi su wired

(Di lunedì 26 luglio 2021) (foto: Unsplash)non ha intenzione di lasciare perdere gli, le sue stanze audio sul modello di Clubhouse, come invece ha fatto per i deludenti Fleets. Anzi, la piattaforma di Jack Dorsey starebbe pensando di introdurre in un futuro prossimo altre opzioni e migliorie, come glisonori. La ricercatrice di social media Jane Manchun Wong, nei giorni scorsi è stata la prima a ad annunciare il prossimo arrivo del cosiddetto Voice Transformer. Si tratta di una funzione che permette di modificare il tono della voce oeco al nostro audio suis ...