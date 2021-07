Tuffi | Olimpiadi Tokyo | Tom Daley | “Orgoglioso di essere campione olimpico e gay | nulla è impossibile nella vita”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Thomase Matty Lee hanno conquistato la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici dinel sincro maschile dalla piattaforma. Un grande traguardo per il duo della Gran Bretagna che ha avuto la meglio sulla temibile Cina che, a questo punto, non riuscirà a centrare l’en-plein nel medagliere dei. Ma, l’aspetto più importante per Thomas, è quello che ha detto a fine gara il ventisettenne nativo di Plymouth. Parole importanti, sentite e ragionate, che vanno ben oltre l’aspetto sportivo. “Mi sento incredibilmentedi dire che sono un uomo gay e anche un...

"Mi sento incredibilmente orgoglioso di dire che sono un uomo gay e anche un campione olimpico. Quando ero più giovane non pensavo che avrei mai ottenuto nulla, per quello che ero. Essere un campione ...Thomas Daley e Matty Lee hanno conquistato la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo nel sincro maschile dalla piattaforma. Un grande traguardo per il duo della Gran Bretagna che ha avuto la megli ...Alla terza Olimpiade, otto anni dopo il suo coming out il britannico per la prima volta festeggia un trionfo. Dedicato a suo padre, morto dieci anni fa ...