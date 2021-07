Tokyo 2020, la tutina bianca del triatleta Blummenfelt scatena la Rete e gli spettatori (Di lunedì 26 luglio 2021) L'uniforme di Kristian Blummenfelt , atleta norvegese vincitore dell'oro nel triathlon maschile, ha scatenato l'ilarità degli spettatori. Si tratta di una tuta bianca, diventata trasparente dopo la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 luglio 2021) L'uniforme di Kristian, atleta norvegese vincitore dell'oro nel triathlon maschile, hato l'ilarità degli. Si tratta di una tuta, diventata trasparente dopo la ...

