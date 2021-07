Serie B | Cosmi | “Parlare di A2 è una stupidaggine La riforma? Ho la mia idea”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Serse: il tecnico fra le altre ex Ascoli e Crotone ha detto la sua sul campionato diB. Ma non solo...

A sfidarsi saranno la squadra delle vecchie glorie dellaA e del Perugia (dal bomber Marco Negri fino a Roberto Goretti con i tecnici Sersee Walter Novellino a guidare i biancorossi), ...La seconda parte della stagione lo accolse Sersein quel di Lecce, dove trovò poco spazio in ... Scese inB, a Novara , è mise in mostra le doti che lo imposero, in tenera età, all'...“Ogni anno sento dire che la B è una A2, ma io penso che sia una grande stupidaggine. Il torneo ha un valore importantissimo,.Il tecnico reduce dall’esperienza al Crotone e dal passato giallorosso ha parlato della Serie B a Domenica Sport. “Ogni anno sento dire che la B è una A2, ma io penso che sia una grande stupidaggine.