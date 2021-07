Scherma, Olimpiadi Tokyo: subito eliminate Rossella Gregorio e Martina Criscio (Di lunedì 26 luglio 2021) La terza giornata della Scherma alle Olimpiadi di Tokyo si è aperta molto male per l’Italia. Nella prova di sciabola femminile sono arrivate le eliminazione già ai sedicesimi di Rossella Gregorio e Martina Criscio. Un inizio sicuramente deludente per la squadra azzurra, a cui resta la sola Irene Vecchi. Tantissimi rimpianti per Rossella Gregorio, sconfitta per 15-12 dalla russa Sofia Pozdniakova al termine di un assalto molto combattuto e che aveva visto anche l’azzurra essere avanti di tre stoccate sul 12-9. Da quel momento è arrivato un ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) La terza giornata dellaalledisi è aperta molto male per l’Italia. Nella prova di sciabola femminile sono arrivate le eliminazione già ai sedicesimi di. Un inizio sicuramente deludente per la squadra azzurra, a cui resta la sola Irene Vecchi. Tantissimi rimpianti per, sconfitta per 15-12 dalla russa Sofia Pozdniakova al termine di un assalto molto combattuto e che aveva visto anche l’azzurra essere avanti di tre stoccate sul 12-9. Da quel momento è arrivato un ...

