Sardegna in fiamme, l'inferno negli occhi del pompiere: la sconvolgente foto di Francesco | Guarda (Di lunedì 26 luglio 2021) La Sardegna nel dramma degli incendi. Dall'isola arrivano immagini terrificanti, che spezzano il cuore: terreni in fiamme, animali morti, città evacuate, desolazione e distruzione. Tutto per il gesto orribile dei piromani, poiché è considerata sostanzialmente certa l'origine dolosa dei roghi. E dall'inferno della Sardegna arriva un'immagine che spiega la situazione meglio di mille articoli e altrettante analisi. L'immagine è una foto di un vigile del fuoco di Nuoro, Francesco Cocco, impegnato a combattere le fiamme da lunghe ore. Il suo volto, stremato, rosso per il ...

