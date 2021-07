Roberta Di Mario: «La bellezza del suono dopo il silenzio» (Di lunedì 26 luglio 2021) «L’ultima volta davanti al pubblico è stata nel settembre 2020, poi il palco è venuto a mancare. E ora è ritorno alla luce. Penso alle facce, ai respiri, è il manifestarsi di un nuovo inizio, di una rinascita». L’emozione per Roberta Di Mario, pianista e compositrice, sono i concerti che finalmente tornano. Lei seduta al piano, le mani che si muovono, intorno gente. Si riparte il 27 luglio alla Torre di Federico di Enna, e poi il 3 agosto a Milano, all’Arena est. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 luglio 2021) «L’ultima volta davanti al pubblico è stata nel settembre 2020, poi il palco è venuto a mancare. E ora è ritorno alla luce. Penso alle facce, ai respiri, è il manifestarsi di un nuovo inizio, di una rinascita». L’emozione per Roberta Di Mario, pianista e compositrice, sono i concerti che finalmente tornano. Lei seduta al piano, le mani che si muovono, intorno gente. Si riparte il 27 luglio alla Torre di Federico di Enna, e poi il 3 agosto a Milano, all’Arena est.

