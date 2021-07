Queste quattro foto non dimostrano che Nicola Zingaretti non si è vaccinato contro la Covid-19 (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 25 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da quattro foto che ritraggono il governatore del Lazio Nicola Zingaretti (Pd) in quattro momenti differenti mentre riceve una vaccinazione. L’immagine è accompagnata da questo commento: «MA QUANTE DOSI HA FATTO??? Chiedo per me, non per l’amico…. Zingaretti super dosato». Il post oggetto della nostra verifica allude alla possibilità Zingaretti non si sia in realtà vaccinato contro la Covid-19, perché gli scatti che immortalano il momento sono ... Leggi su facta.news (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 25 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta dache ritraggono il governatore del Lazio(Pd) inmomenti differenti mentre riceve una vaccinazione. L’immagine è accompagnata da questo commento: «MA QUANTE DOSI HA FATTO??? Chiedo per me, non per l’amico….super dosato». Il post oggetto della nostra verifica allude alla possibilitànon si sia in realtàla-19, perché gli scatti che immortalano il momento sono ...

