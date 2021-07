“Pippo | Pluto e Topolino…” | l’epic fail del telecronista che litiga in onda con la password | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 26 luglio 2021) Una gaffe, a sua insaputa, che ha visto come protagonista undi Eurosport, chiamato a raccontare il match di calcio tra Francia e Sudafrica a Tokyo 2020. Il tutto mentre l’emittente – che detiene i diritti in esclusiva (per l’Italia) per lo streaming dei Giochi olimpici – stava mandando inle immagini di una partita di pallavolo. Insomma, un doppio errore che ha avuto l’immediato effetto comico, con due minuti “straordinari” di televisione.e topolino pic.twitter.com/HMezvRbxx2 — giornalisti out of context (@giornalistiOOC) July 26, 2021Eurosport chiede la ...