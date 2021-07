Per i giornali “aumentano i ricoveri”. Ma è una fake news (Di lunedì 26 luglio 2021) Zuppa di Porro. 00:00 Buongiorno ai commensali. Tra poco mi daranno nel no-vax, il marchio di infamia con cui cercano di colpire chi si pone delle domande. 00:40 Da leggere il tweet di Zangrillo sull’Inghilterra e il pezzo di Mario Giordano su Burioni. 01:35 Parola ai commensali 02:00 Titolone di prima pagina del Messaggero: “Più ricoveri, Lazio a rischio”. Poi vai a pagina due e il giornalista dice che la media dei ricoveri nel Lazio e nella media nazionale del 3 per cento, ma potrebbero salire per Brusaferro. Questa è l’informazione italiana, che dà dei fascisti e dei no vax a chiunque esca dal seminato. 06:15 La Lomorgese, che farebbe ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 26 luglio 2021) Zuppa di Porro. 00:00 Buongiorno ai commensali. Tra poco mi daranno nel no-vax, il marchio di infamia con cui cercano di colpire chi si pone delle domande. 00:40 Da leggere il tweet di Zangrillo sull’Inghilterra e il pezzo di Mario Giordano su Burioni. 01:35 Parola ai commensali 02:00 Titolone di prima pagina del Messaggero: “Più, Lazio a rischio”. Poi vai a pagina due e ilsta dice che la media deinel Lazio e nella media nazionale del 3 per cento, ma potrebbero salire per Brusaferro. Questa è l’informazione italiana, che dà dei fascisti e dei no vax a chiunque esca dal seminato. 06:15 La Lomorgese, che farebbe ...

