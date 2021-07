Olimpiadi Tokyo 2020: Diana Bacosi conquista la medaglia d’argento nello skeet (Di lunedì 26 luglio 2021) Diana Bacosi si è conquistata la medaglia d’argento. La 38enne tiratrice – cittadina di Pomezia – non è purtroppo replicare il successo di Rio de Janeiro nel 2016 però si è comunque conquistata una medaglia importante dello skeet ai giochi olimpici di Tokyo 2021. Leggi anche: Pomezia ringrazia la campionessa olimpica Diana Bacosi, oro a Rio 2016 (video intervista) A vincere l’oro nel tiro a volo è Amber English, che è stata impeccabile nell’ultima serie da dieci dove la Bacosi ha invece ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021)si èta la. La 38enne tiratrice – cittadina di Pomezia – non è purtroppo replicare il successo di Rio de Janeiro nel 2016 però si è comunqueta unaimportante delloai giochi olimpici di2021. Leggi anche: Pomezia ringrazia la campionessa olimpica, oro a Rio 2016 (video intervista) A vincere l’oro nel tiro a volo è Amber English, che è stata impeccabile nell’ultima serie da dieci dove laha invece ...

