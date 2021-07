Non esistono prove che negli Stati Uniti ci siano stati «45.000 morti» per i vaccini anti-Covid (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 20 giugno 2021 è stato pubblicato su Facebook un post secondo cui, negli stati Uniti, ci sarebbero stati 45mila decessi in seguito ai vaccini contro la Covid-19: di conseguenza l’avvocato statunitense Thomas Renz avrebbe «depositato oggi i documenti federali in una causa contro il governo degli stati Uniti» per omicidio. Il post allega il link a un video, pubblicato il 19 luglio 2021 dal sito Odysee.com, dove compare una persona (presumibilmente Thomas Renz) che, di fronte ad una platea, afferma che una ... Leggi su facta.news (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 20 giugno 2021 è stato pubblicato su Facebook un post secondo cui,, ci sarebbero45mila decessi in seguito aicontro la-19: di conseguenza l’avvocato statunitense Thomas Renz avrebbe «depositato oggi i documenti federali in una causa contro il governo degli» per omicidio. Il post allega il link a un video, pubblicato il 19 luglio 2021 dal sito Odysee.com, dove compare una persona (presumibilmente Thomas Renz) che, di fronte ad una platea, afferma che una ...

