Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Oim: almeno 57 morti in naufragio al largo della Libia #migranti - MediasetTgcom24 : Migranti, Oim: almeno 57 morti in naufragio al largo della Libia #migranti - CheGuevaraRoma : RT @BlackPostItalia: Le notizie della settimana secondo #BlackPost ?? #immigrazione #migranti #italia #lampedusa #oim #sicilia #libia #hots… - BlackPostItalia : Le notizie della settimana secondo #BlackPost ?? #immigrazione #migranti #italia #lampedusa #oim #sicilia #libia… - albertocaldana : Oim,in 3 giorni 1500 migranti intercettati da autorità Libia - Ultima Ora - ANSA -

Almeno 57sono morti in un naufragio avvenuto al largo delle coste della Libia. Lo ha scritto su Twitter Safa Msehli, portavoce a Ginevra dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni. 'Secondo ...Si calcola che nell'ultima settimana siano stati almeno 1500 ifermati in mare (l'calcola che nei primi sei mesi dell'anno i "respingimenti" in Libia siano triplicati rispetto all'anno ...La notizia data dalla portavoce a Ginevra dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Safa Msehli.Almeno 57 migranti sono morti in un naufragio avvenuto al largo delle coste della Libia. Lo ha scritto su Twitter Safa Msehli, portavoce a Ginevra dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.