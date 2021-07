MERCATO SERIE A | Juve-Locatelli | ci siamo Dea | primo no per Romero

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MERCATO SERIE

... ciascuna rivolta ad una particolare fette del. In questo nuovo articolo vi segnaliamo una ...99 ) Centrifuga Philips HR1836/00 - 58,99 ( 102,99 ) Macchina per il caffè Philips2200 ...... unmolto fiorente all'epoca. L'esclusiva ottenuta da Audiogamma è relativa ai cosiddetti prodotti 'Premium', rappresentati dalleHDI , Classic , Studio Monitors , Summit , e Conceal . ...Intanto in queste ore è stato accostato al Crotone l'esperto portoghese Bruno Alves. Il difensore ex Parma sarebbe prossimo all'accordo con la dirigenza calabrese, che andrebbe così a garantirsi un no ...La Salernitana è alla ricerca di rinforzi per l'attacco: l'ultimo nome è quello di Jizz Hornkamp, punta in scadenza di contratto col Den Bosch ...