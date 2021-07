Mara Venier di nuovo in ospedale: nuovi problemi per la presentatrice (Di lunedì 26 luglio 2021) La conduttrice televisiva purtroppo è finita di nuovo in ospedale poche ore fa: il problema riguarda sempre i denti Mara VenierAncora non è terminato il calvario di Mara Venier che purtroppo è finita di nuovo in ospedale. La presentatrice pavese, infatti, non sta bene e ora è li per altri controlli. Il primo intervento è andato male procurandole una sorta di paresi facciale che ha reso necessaria un’ulteriore operazione. Un brutto calvario che possiamo dire ancora non è terminato dato che oltre ad avere ancora dolori c’è qualcosa che non ... Leggi su formatonews (Di lunedì 26 luglio 2021) La conduttrice televisiva purtroppo è finita diinpoche ore fa: il problema riguarda sempre i dentiAncora non è terminato il calvario diche purtroppo è finita diin. Lapavese, infatti, non sta bene e ora è li per altri controlli. Il primo intervento è andato male procurandole una sorta di paresi facciale che ha reso necessaria un’ulteriore operazione. Un brutto calvario che possiamo dire ancora non è terminato dato che oltre ad avere ancora dolori c’è qualcosa che non ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Mara Venier in ospedale: «Ecco qua, chissà come finirà». Paura tra i fan - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Prima un video di sfogo pubblicato sul proprio canale Instagram, poi un po' di chiarezza sul suo attuale stato di #salute.… - infoitcultura : Mara Venier ancora in ospedale: le condizioni della conduttrice – VIDEO - infoitcultura : Paura per Mara Venier, lei chiarisce: 'Nessun ricovero' - infoitcultura : Mara Venier ricovero in ospedale: duro sfogo della conduttrice sui social -