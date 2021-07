Maltempo al nord: cade una gru a Rozzano, tre feriti nel modenese (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Maltempo imperversa nelle regioni del nord Italia e ha creato non pochi problemi. Nel milanese, una gru utilizzata per lavori di ristrutturazione è caduta su un palazzo e si è spezzata sopra il tetto.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilimperversa nelle regioni delItalia e ha creato non pochi problemi. Nel milanese, una gru utilizzata per lavori di ristrutturazione è caduta su un palazzo e si è spezzata sopra il tetto....

Advertising

MediasetTgcom24 : Maltempo, nuova allerta meteo: ancora piogge e temporali al nord #maltempo - tg2000it : #Maltempo, Nord sotto il diluvio. Nubifragi soprattutto in Lombardia @TV2000it - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: Violento #maltempo questo pomeriggio sul nord Italia con fenomeni #meteo davvero estremi in certi casi. - meteoredit : Violento #maltempo questo pomeriggio sul nord Italia con fenomeni #meteo davvero estremi in certi casi. - occhio_notizie : Nuova allerta #meteo -