L'immunologo Abrignani (Cts): «Serve l'obbligo dei vaccini dai 12 anni. I No Vax sono come evasori fiscali»

Il vaccino dovrebbe diventare obbligatorio. E dovrebbe esserlo «per tutti i cittadini, dai 12 anni in su».A sostenerlo in un'intervista a La Stampa è Sergio Abrignani, professore ordinario di Immunologia all'Università Statale di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico. Un obiettivo da fissare anche se al momento la campagna vaccinale sta procedendo bene: «Entro ottobre dovrebbero essere coperti 45 milioni di cittadini. Resterebbero circa 5 milioni da convincere, più la metà stimabile dei 12-18enni e gli 0-11enni, per cui l'autorizzazione dovrebbe arrivare a fine anno».

