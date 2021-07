Incendio in fabbrica di caffè, nube nera verso Caserta (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco Evangelista (Ce) – Un grande Incendio si è sviluppato in una fabbrica che produce caffè nell’area industriale di San Marco Evangelista, a pochi chilometri dal capoluogo Caserta. Le fiamme hanno prodotto una nube nera e molto alta che si sta dirigendo proprio verso l’abitato di Caserta. Sul posto ci sono i vigili del fuoco con varie squadre e le forze dell’ordine. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco Evangelista (Ce) – Un grandesi è sviluppato in unache producenell’area industriale di San Marco Evangelista, a pochi chilometri dal capoluogo. Le fiamme hanno prodotto unae molto alta che si sta dirigendo propriol’abitato di. Sul posto ci sono i vigili del fuoco con varie squadre e le forze dell’ordine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

occhio_notizie : ???? ULTIMA ORA - Deposito di una fabbrica per la torrefazione del caffè in fiamme in #Campania: >>… - anteprima24 : ** #Incendio in #Fabbrica di #Caffè, #Nube nera verso ##Caserta ** - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Maxi incendio in una fabbrica di caffé: nube nera avvolge il Casertano - aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Maxi incendio in una fabbrica di caffé: nube nera avvolge il Casertano - mattinodinapoli : Maxi incendio in una fabbrica di caffé: nube nera avvolge il Casertano -