Il semestre bianco? Croce e delizia del premier Draghi Nei prossimi mesi tensione nel governo sempre più alta (Di lunedì 26 luglio 2021) Martedì 3 agosto scatta il semestre bianco del Presidente Sergio Mattarella che, Costituzione alla mano, impone alcune limitazioni alle funzioni e ai poteri del Capo dello Stato. Il punto chiave, come noto, riguarda il divieto di sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale. Questa svolta, attesa ma comunque pur sempre una svolta, sta diventando... Segui su affaritaliani.it

