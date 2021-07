Hakimi | ecco il primo gol con il Psg

Advertising

JZ421509874 : RT @_Pupi81_: 27.5 Lega Calcio 53.5 CL 73 Hakimi 30 Sponsor Ecco, fatteli bastare. Che se vendi anche Lautaro, ti vengo a cercare Steven.… - _Pupi81_ : 27.5 Lega Calcio 53.5 CL 73 Hakimi 30 Sponsor Ecco, fatteli bastare. Che se vendi anche Lautaro, ti vengo a cerca… - gobbo_sicano : Ecco perché mi ha bloccato #Barzaghi, per una risposta ironica... Adesso mi scriverete '#Hakimi ha vinto lo scudett… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: GdS – Sostituto Hakimi? L’Inter ha scelto Nandez: ecco i 4 motivi principali - fcin1908it : GdS – Sostituto Hakimi? L’Inter ha scelto Nandez: ecco i 4 motivi principali -

Ultime Notizie dalla rete : Hakimi ecco

Achrafè andato a segno durante l'amichevole del Paris Saint - Germain contro l'US Orleans, permettendo ai parigini di vincere 1 - 0.Calciomercato Inter/ Nerazzurri sempre sulle tracce di Denzel Dumfries CALCIOMERCATO INTER, LAUTARO E' FELICE L' Inter ha effettuato un sacrificio importante cedendoal PSG all'inizio di ...La coppia Lu-La resta il certificato di garanzia delle ambizioni dell’Inter in vista della prossima stagione. Romelu resterà in nerazzurro nonostante il desider ...Dopo il primo assist, nella prima partita con la nuova maglia, ecco il primo gol. Achraf Hakimi non poteva scegliere modo migliore di presentarsi ...