Giulia Salemi a cena con i “suoceri” dopo le polemiche al GF Vip (Di lunedì 26 luglio 2021) Giulia Salemi incontra i “suoceri” Sono passati diversi mesi ormai da quando Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno ufficialmente dato il via alla loro relazione. Come sappiamo i due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, e a poco a poco si sono avvicinati sempre di più, fino a quando non L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 26 luglio 2021)incontra i “” Sono passati diversi mesi ormai da quandoe Pierpaolo Pretelli hanno ufficialmente dato il via alla loro relazione. Come sappiamo i due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, e a poco a poco si sono avvicinati sempre di più, fino a quando non L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Radio105 : Un saluto esclusivo a tutti i nostri ascoltatori da Giulia Salemi! Seguici per altri contenuti esclusivi sul… - Radio105 : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul blue carpet del #GiffoniFilmFestival ?? @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel - VanityFairIt : In esclusiva su Apple Music il backstage del videoclip di «In un'ora», il nuovo tormentone estivo di Shade con la p… - Novella_2000 : Giulia Salemi a cena con i “suoceri” dopo le polemiche al GF Vip (VIDEO) #prelemi - potente_adoro : RT @iolucetutenebre: Giulia Salemi insegnami ad essere Signora e per niente rancorosa come te -